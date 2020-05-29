В Белоруссии заявили, что выделяют деньги только на эффективные проекты.

Александр Лукашенко высказался о "вертолетных деньгах". Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на заявление главы Белоруссии. Президент республики выступил во время рабочего визита на Минский тракторный завод.

Политик рассказал СМИ о том, что правительство готово выделять средства только под конкретные проекты и контракты, которые могут доказать свою выгоду.

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По словам белорусского лидера, важный шагом является то, что правительство позволяет производствам функционировать во время пандемии коронавируса. Благодаря этому местные работодатели могут обеспечивать сотрудников заработными платами.

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