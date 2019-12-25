Решение не закрывать страну на карантин было правильным, по мнению президента.

Александр Лукашенко поведал о барабанящих кастрюлями безработных в богатых странах Запада. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Пул Первого" со ссылкой на выступление президента Белоруссии. О повышении уровня числа безработных в других странах политик рассказал во время рабочей поездки на Минский тракторный завод.

Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики оценил решение не останавливать местные производства из-за коронавируса. Он считает, что правительство поступило в данном случае правильно.

Напомним, что на территории Белоруссии не вводился жесткий карантин. Лукашенко объяснял это экономическими причинами. Он назвал ситуацию, складывающуюся вокруг пандемии COVID-19 мировым "психозом".

Лукашенко заступился за посетившего парад Победы посла Словакии.