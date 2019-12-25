План спасения экономики России резко подорожал

На восстановление отраслей экономики правительство выделит 8 трлн рублей.

План спасения экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса в России резко подорожал. Об этом сообщили журналисты из "Ведомостей" со ссылкой на правительственные источники. Чиновники рассказали, что на данный момент обсуждается проект на 8 трлн рублей, которые будут потрачены на восстановление экономической системы в 2020 и 2021 годах. В данную сумму вошли траты на поддержку, которую ранее объявили для бизнес-индустрии и помощи населению.

В публикации отмечается, что почти 6 трлн рублей станут нагрузкой для государственного бюджета (расходы и недополученные доходы). Еще 2 трлн рублей - это инвестиции, которые вкладываются в развитие инфраструктуры. Самыми дорогими статьями для бюджета РФ станет поддержка регионов (1 трлн рублей) и поддержка отраслей экономики (1,5 трлн рублей). Еще около 700 млн рублей могут уйти на "прорывные инициативы", которые еще не проработаны.

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