Глава Белоруссии назвал отрасли, показавшие рост во время эпидемии коронавируса.

Александр Лукашенко назвал уровень падения экономики Белоруссии "приемлемым". Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова президента Белоруссии. Глава республики заявил во время правительственного совещания, что падение экономики заметно, но спад не критичный.

Экономика у нас экспортно ориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики.Терпимо Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик считает, что местное народное хозяйство способно быстро восстановиться. Он напомнил, что в других государствах экономика постепенно начала оживать. Особенно это коснулось отраслей, которые оказались временно закрыты из-за "истерии, развернутой в СМИ".

Лукашенко отметил, что насмотря на эпидемию коронавируса отдельные отрасли экономики Белоруссии показали рост. Речь идет о таких секторах как сельское хозяйство, строительство, IT-технологии.

Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавируса в Белоруссии.