Лукашенко назвал предстоящие выборы президента экзаменом

Лукашенко заметил, что проверку проходит вся система государственной власти.

Александр Лукашенко назвал предстоящие выборы экзаменом народу. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова президента Белоруссии. Политик поручил экспертам проанализировать вопросы, с которыми граждане республики обращаются в рамках процесса сбора подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом на пост главы государства.

Мы сдаем экзамен. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик рассказал, что из-за занятости временно отошел от предвыборной кампании. Он заметил, что на данный момент в стране немало проблем, поэтому его команда должна подготовить способы их решения. Он добавил, что "на финише надо бежать быстрее". Лукашенко добавил, что хочет достойно показать себя на заключительном этапе пятилетки.

Напомним, что Александр Лукашенко управляет государством с 1994 года.

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