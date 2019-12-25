В Белоруссии улучшается эпидемиологическая обстановка.

Александр Лукашенко заявил о победе над коронавирусом с божьей помощью. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на выступление политика. Глава Белоруссии рассказал во время правительственного заседания, что в республике улучшается эпидемиологическая обстановка. В связи с этим спикер предсказал победу Минска над эпидемией COVID-19.

Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что стремительное падение числа заболевших коронавирусом началось с Витебска. Аналогичная ситуация наблюдается в Минске. В ближайшее время власти вернут к обычной жизни ряд медицинских центров, перепрофилированных для инфекционных больных. По информации от Лукашенко, эпидемиологическая ситуация стабилизируется также в Могилевской области.

Лукашенко считает, что не следует становиться перед Россией на колени.