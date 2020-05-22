РФ не захотела сотрудничать с республикой в разработке ракеты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что не следует становиться перед Россией на колени. По его словам, РФ не захотела сотрудничать с республикой в разработке ракеты, а после отказалась предоставлять Белоруссии полигон для её испытаний.

Теперь, по его словам, руководство Белоруссии рассматривает варианты проведения испытаний в Китае, Казахстане, Узбекистане и СА. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По поводу отказа Лукашенко заявил, что не надо вставать на колени перед Россией. Президент добавил, что РФ считается союзником, но отказала в совместной работе над созданием оружия и в проведении испытаний.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ