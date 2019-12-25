Александр Лукашенко пояснил, зачем Минску нужно высокоточное оружие.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство. Об этом сообщили журналисты из Пула Первого. Глава страны заявил, что республике нет смысла заниматься разработкой межконтинентального баллистического оружия, однако ракетное производство Минску все же необходимо.

Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что к боевым действиям в случае военного конфликта приходится готовиться в мирное время. Он заметил, что от этого "никуда не денешься". Если не заниматься подготовкой вооружения сейчас, то после можно будет пожинать горькие плоды.

Лукашенко надеется, что Белоруссия сможет нанести неприемлимый урон потенциальному противнику. Минск намерен демонстрировать силу, чтобы нападающие поняли, что республика "ответит достойно".

Лукашенко предрек месяц "барахтанья" с коронавирусом.