Глава Белоруссии похвалил Минздрав и врачей за работу с коронавирусными больными.

Александр Лукашенко предрек месяц "барахтанья" с коронавирусом. Об этом заявили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на выступление президента Белоруссии. По словам политика, еще около месяца республика будет разбираться с последствиями пандемии COVID-19.

По словам Александра Лукашенко, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается. Он призвал чиновников "держаться из всех сил". По мнению политика, Белоруссия должна сделать все необходимое, чтобы спасти людей от инфекции. Он похвалил представителей Минздрава и врачей за работу.

Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан в середине мая заявила, что республика вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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