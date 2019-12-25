Путин: Армения и Белоруссия не принимают формулу цен на газ ЕАЭС

Две страны не могут согласиться по одному из пунктов Соглашения развития экономики ЕАЭС до 2025 года.

Армения и Белоруссия не принимают формулу цен на газ ЕАЭС. Об этом заявил президент России ВЛадимир Путин во время видеоконференции стран Евразийского экономического совета. Соответствующая формула приведена в рамках проекта развития ЕАЭС до 2025 года.

Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что имеющуюся формулу поддерживают три государства из ЕАЭС. В список входят Россия, Казахстан и Киргизия. Суть формулы заключается в том, что ценообразование ресурса можно будет определить позже на переговорах по формированию стоимости газа на общем рынке союза. По словам Путина, у Минска и Еревана есть собственные точки зрения на решение данного вопроса.

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