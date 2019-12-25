В Белоруссии подняли вопрос о транспортировке газа в рамках ЕАЭС.

Александр Лукашенко напомнил о нерешенном вопросе по ценам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на выступление главы республики в рамках видеосовещания Высшего Евразийского экономического совета.

С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что на повестке дня в ЕАЭС должны быть вопросы, связанные со стратегическими направлениями развития интеграции экономик альянса до 2025 года. По мнению Лукашенко, необходимо принять документ, который станет "поворотным пунктом" на пути восстановления и увеличения темпов развития экономик стран ЕАЭС после пандемии коронавируса. Александр Лукашенко заметил, что подготовка соглашения велась сложно, но стороны смогли найти компромисс по всем направлениям.

Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня.