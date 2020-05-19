Американская нефть прибудет сначала в Литву, откуда по железной дороге направится в НПЗ "Нафтан".

Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказа пресс-секратерь государственного концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Специалист напомнил, что Минск закупил у Америки топливо. Прибытие корабля с 80 тысячами тонн топлива ожидается в порту литовской Клайпеды.

Танкер вышел из порта Бомонт в Техасе 16 мая. Прибытие в порт Клайпеды ожидается до 5 июня Александр Тищенко, представитель "Белнефтехим"

Эксперт рассказал, что из литовского порта транспортировка груза в Белоруссию будет осуществляться по железнодорожному пути. Груз будет направлен в НПЗ "Нафтан". Дорога займет около полутора недель.

Напомним, что нефтяная сделка Белоруссии и США стала возможна после переговоров 1 февраля госсекретаря Америки Майка Помпео и президента республики Александра Лукашенко.

Белоруссия закупила первую партию нефти у саудитов.