Об этом рассказал глава МИД республики Владимир Макей.

США начали поставку нефти в Белоруссию. Об этом рассказал глава МИД республики Владимир Макей.

По его словам, это стало возможным после того, как были достигнуты договорённости между сторонами в ходе визита в Республику Беларусь государственного секретаря США Майкла Помпео. Он приезжал в Белорусь 1 февраля 2020 года и встречался с президентом страны Александром Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко нашел спасение в посевах картофеля. Об этом президент Белоруссии рассказал журналистам "БЕЛТА". Политик объяснил свою позицию во время рабочего визита в Витебскую область. Глава государства уверен, что картошка "будет в цене", а также востребована на рынках сопредельных стран. В первую очередь он имеет в виду Россию и Украину.