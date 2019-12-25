Лукашенко нашел спасение в картофеле

Белоруссия будет продавать картофель "по хорошей цене" за границу.

Александр Лукашенко нашел спасение в посевах картофеля. Об этом президент Белоруссии рассказал журналистам "БЕЛТА". Политик объяснил свою позицию во время рабочего визита в Витебскую область. Глава государства уверен, что картошка "будет в цене", а также востребована на рынках сопредельных стран. В первую очередь он имеет в виду Россию и Украину.

Я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 гектаров, может даже 20 гектаров прокомментировал Александр Лукашенко

Политик напомнил, что посевы необходимо обслуживать согласно особой технологии. Он рекомендовал местным сельскохозяйственным производителям искать лучшие ценовые решения на мировых рынках. По его мнению, Белоруссии необходимо реализовывать товар по хорошей цене, а не просто "выпихнуть его за границу".

Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Белоруссии.