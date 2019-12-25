Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Белоруссии

Причина в том, что газ в Европу Россия продаёт по 70 долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска. Заявление он сделал на встрече с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Слова Лукашенко передаёт Sputnik.

Причина, по словам главы государства, в том, что Россия продаёт газ в Европу по цене в 70 долларов, тогда как Белоруссия покупает его по 127 долларов.

Россия продает природный газ в Европу в это непростое время до 70 долларов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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