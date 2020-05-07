В Минске считают, что российские журналисты распространяют фейковую информацию.

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу "Первого канала". Об этом сообщили представители государственного телеканала республики "Беларусь 1". на сайте телеканала появились сведения о том, что ряд российский СМИ занимаются "информационной атакой" на Минск.

Дипломаты Белоруссии уверены, что отдельные журналисты из России используют "грязные приемы", которые не связаны с порядочностью и профессиональной этикой. В качестве примера местные СМИ приводят сюжет "Первого канала", в котором разбираются фейковые новости.

Как суверенная страна Белоруссия имеет право защищать своих граждан информационно. В одном сюжете российского канала — семь штук. Это перебор, господа прокомментировали на телеканале

"Беларусь 1" добавила, что в Минске готовы предпринять более жесткие меры в отношении журналистов, которые будут распространять дезинформацию для населения.

Лукашенко пригласил глав других стран на парад Победы в Минск.

Видео: Telegram/ Пул Первого