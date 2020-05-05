Лукашенко пригласил глав других стран на парад Победы в Минск

Президент Белоруссии заявил, что это "самая пострадавшая республика — живой памятник войне".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить парад Победы в Минске. В частности, он предложил приехать руководителям стран бывшего СССР. Об этом сообщает агентство "БелТА".

По мнению Лукашенко, в этот день правильно было бы собраться в Минске, поскольку эта республика первая приняла на себя удар и была стерта с лица земли. "Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне", - уверен глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Президент заявил, что его страна пойдет своим путем, так как она сохранила эффективную систему здравоохранения, "в отличие от других стран". Также Лукашенко отметил, что Белоруссия не собирается переносить или отменять парад Победы в честь 9 мая. Президент долго думал над этим вопросом и назвал его "эмоциональной, глубоко идеологической вещью".

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