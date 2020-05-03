Лукашенко принял решение не отменять в Белоруссии парад на 9 мая

Заявление главы государства транслирует госагентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается переносить и отменять парад Победы в честь 9 мая. Так глава государства ответил на вопрос о возможности отмены мероприятия в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Лукашенко отметил, что в его стране "просто не могут" отменить парад. Президент долго думал над этим вопросом и назвал его "эмоциональной, глубоко идеологической вещью", сообщило госагентство БелТА.

Ранее мы сообщали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус COVID-19, поскольку хорошо себя чувствует и не видит в этом необходимости. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Видео: CTVBY / YouTube