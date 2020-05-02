Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Соответствующее заявление сделали в президентской пресс-службе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус COVID-19, поскольку хорошо себя чувствует и не видит в этом необходимости. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Заявление она сделала в эфире телеканала "Беларусь 1".

Эйсмонт рассказала, что сейчас Лукашенко живет за городом и продолжает вести здоровый образ жизни.

Ранее Александр Лукашенко перенес послание народу из-за "коронапсихоза". Послание местному парламенту и нации должно было состояться в середине апреля. По словам политика, в переносе мероприятия нет "никакой конспирологии".

Президент накануне также заявлял, что опасность коронавируса преувеличена и называл COVID-19 "психозом, остановившим экономику всего мира".