Обращение к народу и парламенту должно было произойти в середине апреля.

Александр Лукашенко перенес послание народу из-за "коронапсихоза". Об этом глава Белоруссии рассказал журналистам "Интерфакса". Послание местному парламенту и нации должно было состояться в середине апреля. По словам политика, в переносе мероприятия нет "никакой конспирологии".

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Глава Белоруссии подчеркнул, что стремится избежать в собственном послании народу неопределенности. Сейчас же из-за "психоза" появляется много вопросов, на которые трудно отвечать. Политик считает, что государства занимаются "разыгрыванием внутренних карт". Сейчас трудно придумать какие шаги страны предпримут после завершения пандемии коронавируса. Лукашенко добавил, что сейчас республика зависима от внешнего мира.

ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого