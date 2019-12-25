Статистика говорит о геометрической прогрессии в распространении коронавируса в Белоруссии.

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии. Об этом журналистам Tut.by рассказала координатор организации на территории республики Иоанна Казана-Вишневецкая. Специалист отметила, что в Белоруссии эксперты фиксируют устойчивую локальную передачу инфекции, которая набирает обороты.

Представитель ООН сообщила, что ежедневно в Белоруссии регистрируется около тысячи новых случаев инфицирования. Месяц назад в стране находилось лишь 86 зараженных. В организации считают недопустимым распространение вируса в геометрической прогрессии.

Для всех нас картина ясна — COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны прокомментировала Иоанна Казана-Вишневецкая

В ООН добавили, что даже без симптомов человек может являться носителем и распространителем коронавируса.

Лавров назвал попытки свалить на ВОЗ вину за COVID-19 неприемлемыми.