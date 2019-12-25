Лавров назвал попытки свалить на ВОЗ вину за COVID-19 неприемлемыми

Глава МИД РФ защитил ВОЗ от нападок из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Сергей Лавров назвал попытки свалить на ВОЗ вину за распространение коронавируса неприемлемыми. Об этом глава МИД России рассказал во время онлайн лекции для студентом МГИМО.

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Глава МИД России пояснил свою позицию. Он заметил, что деятельность ВОЗ основана на международном сотрудничестве ведущих экспертов. Сотрудники организации на всех этапах распространения COVID-19 действовали профессионально и предпринимали предупреждающие шаги. Об этом говорят иностранные аналитики и российские медики. Такой позиции придерживается большинство государств. Правительства стран получали от ВОЗ актуальную информацию и рекомендации по профилактике заражений на всех этапах кризисной ситуации. Сергей Лавров считает, что высказывания о том, что именно ВОЗ ответственна за пандемию коронавируса - контрпродуктивные и несправедливые.

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