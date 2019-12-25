Организация настаивает на введении Минском жестких ограничений, связанных с дистанцированием населения.

ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин. Об этом рассказала в интервью журналистам Tut.by официальный координатор организации в Минске Иоанна Казана-Вишневецкая. Специалист рассказала, что местные власти должны отреагировать на призыв ООН обеспечить масштабные меры по "ужесточению физического дистанцирования".

Ранее в ВОЗ рекомендовали Белоруссии ввести карантин по всей стране, а также перенести массовые мероприятия и временно остановить деятельность производств, которые не оказывают основных услуг населению. В этот список также входит запрет на функционирование кафе, ресторанов, баров, торговых центров, кинотеатров. Международные эксперты надеются, что Минск сможет внедрить дистанционное обучение в школах и университета. Президенту страны рассказали о необходимости сократить перемещения внутри государства. Особенно это касается категорий граждан, находящихся в зоне риска.

ВОЗ заявила о недоказанности "коронавирусной" теории про иммунитет.