ВОЗ заявила о недоказанности "коронавирусной" теории про иммунитет

Заявление Всемирной организации здравоохранения транслирует Reuters.

Теория о том, что переболевшие коронавирусом COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения, не является доказанной. Как сообщили представители ВОЗ 25 апреля, не существует доказанных свидетельств того, что люди, у которых есть антитела к коронавирусу, защищены от него.

В связи с этим в ВОЗ предостерегли мировые державы от использования "безрисковых сертификатов" для переболевших. Данная мера может увеличить риск распространения COVID-19, поскольку люди с подобными бумагами могут игнорировать стандартные меры безопасности против коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России. Заместитель главы НМИЦ инфекционных заболеваний Владимир Чуланов считает, что ориентировочно вакцина от COVID-19 в России появится не раньше конца 2020 года. К осени текущего года завершатся клинические испытания не добровольцах.

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