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Белоруссия закупила первую партию нефти у саудитов
Сегодня, 16:54
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matveyvn

Белоруссия закупила первую партию нефти у саудитов

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Объём первой партии - 80 тысяч тонн.

Белоруссия закупила первую партию нефти у саудитов. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу "Белнефтехима".

Объём первой партии - 80 тысяч тонн. Согласно договорённостям, танкер прибудет в порт Литвы Клайпеде 11 мая.

Ранее Путин счел мировой нефтяной кризис беспрецедентным. По мнению политика, проблемы в отрасли носят системный характер. Однако подобного уровня волатильности страны еще никогда не достигали.

Теги: белоруссия, нефть, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 17:30

Правильно сделали! Покупать нефть у воров опасно! Намешают туда ещё всякого дерьма!

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