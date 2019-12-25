Объём первой партии - 80 тысяч тонн.

Белоруссия закупила первую партию нефти у саудитов. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу "Белнефтехима".

Объём первой партии - 80 тысяч тонн. Согласно договорённостям, танкер прибудет в порт Литвы Клайпеде 11 мая.

Ранее Путин счел мировой нефтяной кризис беспрецедентным. По мнению политика, проблемы в отрасли носят системный характер. Однако подобного уровня волатильности страны еще никогда не достигали.