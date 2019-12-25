Владимир Путин призвал не допустить дефицита топлива в РФ.

Владимир Путин счел мировой нефтяной кризис беспрецедентным. Об этом глава государства рассказал во время совещания с чиновниками, посвященного вопросам развития энергетики в стране. Президент России рассказал, что на мировом рынке нефти подобной ситуации еще не было.

По мнению политика, проблемы в отрасли носят системный характер. Однако подобного уровня волатильности страны еще никогда не достигали. По словам Владимира Путина, с кризисными явлениями в экономической сфере столкнулись не только в России, но и других государствах. Частично энергетика страдает из-за распространения коронавируса, частично - из-за того, что страны долгое время не могли найти компромисс для подписания сделки по ОПЕК+.

Президент РФ заявил, что основной задачей по урегулированию ситуации с нефтью является обеспечение долгосрочной устойчивости топливного сектора экономики. Он призвал ответственных чиновников не допускать дефицита ресурсов или ограничений в энергоснабжении российских предприятий и населения.

Новак назвал срок стабилизации цен на нефть.