Глава Минэнерго предложил дождаться мая-июня 2020 года.

Александр Новак назвал срок стабилизации цен на нефть. Об этом глава Минэнерго рассказал в интервью журналистам "Газеты.Ру". Чиновник уверен, что ситуация с котировками на топливо станет более-менее понятна к маю или июню текущего года. Специалист пояснил, что этап балансировки цен нельзя считать быстрым.

Очевидно, что пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить прокомментировал эксперт

Новак предполагает, что правительству удастся стабилизировать ситуацию к концу года. При этом запасы в хранилищах начнут сокращаться уже во втором полугодии 2020 года. На данный момент эксперты не рискнут прогнозировать стоимость на нефть. В Минэнерго считают, что в мае российский бизнес начнет восстанавливаться, а многие страны откажутся от введенных ранее из-за коронавируса ограничений. Это скажется на увеличении спроса на топливо.

Александр Новак добавил, что с 1 мая начнет действовать новое соглашение по ОПЕК+. Глава Минэнерго предположил, что самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности оказался апрель.

Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России.