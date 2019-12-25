Он отметил, что сейчас цены не растут и их снижения не будет.

Министр энергетики Александр Новак высказался против снижения цен на бензин в России. Заявление он сделал в ходе видеоконференции с лидерами фракций в Государственной думы России. Об этом рассказала председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, Новак сам заговорил о ценах на бензин.

Он напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на бензин. Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия"

По этому принципу цены регулируются следующим образом: если цена на нефть и цены на бензин выше, чем в РФ, то нефтяные компании будут компенсировать убытки. Если же цена ниже — бюджет компаний компенсирует, чтобы они могли нормально работать.

Новак отметил, что сейчас цены не растут и их снижения не будет. Министр планирует обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, но сам считает, что снижать цены на бензин нельзя.

Ранее министр энергетики объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов.