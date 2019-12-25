Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России

Александр Новак заявил, что страну не ждет нехватка топлива.

Минэнерго России гарантирует отсутствие дефицита топлива в России. Об этом глава ведомства Александр Новак рассказал в интервью журналистам из "Энергетической политики". Чиновник уверен, что страна будет обеспечена топливом при любой ситуации, которая может сложиться на мировых рынках.

Новак рассказал, что Минэнерго в режиме реального времени мониторит вопрос, связанных с наличием запасов топлива в каждом регионе РФ. Это необходимо для того, чтобы не допустить "несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов".

Глава Минэнерго заметил, что в отдельных регионах страны спрос на бензин упал на 40-50 процентов. Это связано с ограничениями, введенных правительством в условиях распространения коронавируса. Производство бензина по стране упало на 16 процентов, а дизеля - увеличилось на 6-7 процента. По мнению Новака, за 2020 год отрасль не будет сталкиваться с резкими колебаниями благодаря тому, что правительство имеет налоговые и регуляторные инструменты контроля за ситуацией. Особое внимание Минэнерго уделяет обеспечению топливом аграрного сектора.

Министр энергетики объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов.