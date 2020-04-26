Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС

Об этом сообщают в Минсельхозе РФ.

В воскресенье, 26 апреля, Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля 2020 года за пределы ЕАЭС. Прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта.

Это произошло из-за того, что Россия использовала 26 апреля 2020 года свою нетарифную квоту на экспорт зерна в размере 7 млн тонн. Она была установлена с 1 апреля, отмечают в министерстве. Там уточняют, что выбранная мера позволит стабилизировать цены на зерновые (пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза) и позволит обеспечить внутренние потребности России в зерне и продуктах переработки.

Ранее мы сообщали о том, что Центробанк попросил снизить информационную активность Сергея Глазьева. Регулятор просит "снизить информационную активность" министра Евразийской экономической комиссии и по совместительству экс-советника президента России.