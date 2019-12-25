Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Регулятор видит в докладе главы ЕЭК "репутационные риски".

Центробанк попросил снизить информационную активность Сергея Глазьева. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на письмо, адресованное Министерству экономического развития. Регулятор просит "снизить информационную активность" министра Евразийской экономической комиссии и по совместительству экс-советника президента России. В ЕЭК Глазьев работает с осени 2019 года.

На прошлой неделе Сергей Глазьев представил доклад. В нем чиновник указал стабилизационные меры, которые необходимо принять из-за распространения коронавируса. В частности, глава ЕЭК предлагает ввести налог на обмен валюты на территории ЕАЭС, включая Россию.

Напомним, что после доклада Глазьева Центробанк подверг критике предложения Глазьева. В ведомстве считают, что слова спикера содержали "ряд неточностей". По мнению ЦБ, искажения могут нести репутационные риски для правительства и самого регулятора.

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