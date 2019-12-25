Политик призвал обратить внимание на сельскохозяйственную и промышленную отрасли экономики.

Александр Лукашенко заявил об отсутствии запаса прочности у сверхдержав. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на выступление политика во время видеоконференции участников Евразийского экономического совета. Глава Белоруссии рассказал, что на данный момент восприятие ситуации, связанной с распространением коронавируса, в странах постепенно начинает меняться.

Политик подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала общественности, что сверхдержавы не имеют "запаса прочности", который мог бы поддержать национальные экономики в кризисных условиях, связанных с закрытием государственных границ и вынужденной остановкой производств. Эксперты говорят о негативных прогнозах, которые возникнут после завершения пандемии коронавируса. Одной из серьезных проблем, по мнению Лукашенко, может стать сельскохозяйственный вопрос.

Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко оценил действия России в условиях коронавируса.