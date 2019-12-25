Глава Белоруссии прокомментировал снятие жестких мер из-за пандемии коронавируса по России.

Александр Лукашенко оценил действия России в условиях коронавируса. Об этом политик рассказал журналистам из "БЕЛТА". По мнению президента Белоруссии, Москва начинает осознавать, что жесткие ограничительные меры имеют негативные последствия для страны.

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Лидер Белоруссии отметил, что благодаря завершению режима нерабочих дней в России на трудовые места выйдет около 90 процентов. местного населения. Политик считает, что у "богатой России" накоплен большой золотовалютный резерв, а также есть средства в Фонде национального благосостояния. В Белоруссии отказались от ввода жестких карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Лукашенко считает, что постепенно западные коллеги стали перенимать методы, которыми пользуется Минск.

Лукашенко призвал не торопиться с "осуждениями" за проведение парада Победы в Минске.