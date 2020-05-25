Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавируса в Белоруссии

Глава республики заявил, что правительству нельзя расслабляться.

Александр Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавируса. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова президента Белоруссии. Глава государства рассказал, что правительство не может расслабиться до момента стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Политик заметил, что чиновника должны быть готовы к распространению второй волны COVID-19.

Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики добавил, что на данный момент "никто не доказал", что вторая волна коронавируса все же будет. Однако, по его словам, нельзя пренебрегать такой угрозой. Предположительно повторное распространение инфекции в Белоруссии может начаться осенью или зимой 2020-2021 годов.

Лукашенко назвал предстоящие выборы президента экзаменом.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА