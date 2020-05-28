Глава Белоруссии не понимает позицию официального руководства Словакии.

Александр Лукашенко заступился за посетившего парад Победы посла Словакии. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на выступление главы республики. Белорусский лидер заявил, что не понимает позицию официального руководства Словакии. Ранее в МИД страны объяснили, что дипломат Йозеф Мигаш нарушил "коммуникацию с центральным аппаратом", после чего посол Словакии в Минске ушел в отставку. Ранее мужчина без уведомления об этом своего правительства принял участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию завершению Второй мировой войны.

Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция руководства, которое осудило этот поступок Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии напомнил, что отец Йозефа Мигаша был партизаном во время боевых действий. Он активно боролся против нацизма. Лукашенко не понимает, как Словакия может предъявлять претензии "такому человеку".

Лукашенко пригрозил авторам фейков о коронавирусе.