Он обвинил авторов ложных сообщений о коронавирусе в желании хайпануть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил авторам фейков о коронавирусе ответственностью. Заявление он сделал на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Фейками он считает недостоверную информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе.

Лукашенко отметил, что люди должны разобраться — кто прав, а кто виноват. По его словам, в Белоруссии уже получили прививку и выработали иммунитет к распространителям фейков.

Мы их уже вряд ли перевоспитаем и повернем на путь правды. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он обвинил авторов ложных сообщений о коронавирусе в желании хайпануть. Лукашенко уверил, что с ними разберутся, когда придёт время. Он пообещал поставить их на место.

Ранее стало известно, что Лукашенко до выборов президента сформирует новый кабмин.

Видео: Telegram/Пул Первого