Лукашенко до выборов президента сформирует новый кабмин

Глава Белоруссии выберет новое правительство до 9 августа.

Александр Лукашенко до выборов президента сформирует новый кабинет министров в Белоруссии. Об этом сообщили журналисты из БЕЛТА со ссылкой на слова президента страны. Во время правительственного совещания лидер республики заявил, что выберет новое правительство.

Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что не хочет, чтобы сначала "за тебя проголосовали", а после в правительство страны "понапихали родственников, любимых и прочих".

Напомним, что Александр Лукашенко собирается выдвигаться на должность президента страны в шестой раз. Он управляет Белоруссией с 1994 года. Следующие выборы в республике запланированы на 9 августа 2020 года.

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом с божьей помощью.

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