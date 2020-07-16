Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России

Телеканал "Беларусь 1" выпустил новостной сюжет об отмывании средств в Белгазпромбанке.

Главного соперника Александра Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России. В эфире местного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет, получивший название "Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?". В нем журналисты рассказали о том, что бывший руководитель кредитной организации Виктор Бабарико отмывал денежные средства из РФ. Ролик опубликован на YouTube-канале.

Легализовано "грязных" российских денег на сумму более 43 миллионов долларов и двух миллионов евро. Все указанные средства были впоследствии перечислены в иностранные государства Артем Дунько, старший инспектор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля

Эксперт рассказал в новостном сюжете о том, что через Белгазпромбанк "прокачивались" миллиарды долларов. Затем деньги выводились в офшоры.

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Видео: Youtube/ АТН: новости Беларуси и мира