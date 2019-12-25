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Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

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В "Весне" заявили, что ОМОН задержал около сотни протестующих.

Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом. Об этом сообщили местные СМИ. По данным очевидцев, правоохранительные органы задерживают демонстрантов с применением грубой силы. Протестующие дают отпор оперативникам. В Минске они заняли улицу Немига.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что сотрудники специального подразделения пытаются поймать митингующих. В этот момент другие участники протеста кидаются на представителей силовых структур, чтобы защитить единомышленников. В правозащитном центре "Весна", на данном мероприятии задержано около сотни человек.

Напомним, что акции протеста вызваны недопуском оппозиционных кандидатов на выборы президента Белоруссии. Виктор Бабарико находится в СИЗО. Его обвинили в создании ОПГ и отмывании денежных средств.

Кандидаты в президенты Белоруссии могут объединить штабы.

Теги: акция протеста, белоруссия, беспорядки, омон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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