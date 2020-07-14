Кандидаты в президенты Белоруссии могут объединить штабы. Речь идёт о председателе партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергее Черечене и Светлане Тихановской. Они заявили, что готовы объединить штабы с другими демократическими кандидатами — в том числе теми, которых не зарегистрировал ЦИК.
Мы должны отработать эту кампанию по максимуму, чтобы 9 августа к власти пришел демократический президент.
Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"
При этом он добавил, что справедливые выборы в Белоруссии невозможны, но несогласным с политикой действующей власти следует объединяться. Черечень заявил о готовности объединить штаб с демократическими кандидатами — в том числе незарегистрированными Валерием Цепкало и Виктором Бабарико, который сейчас находится в СИЗО.
Тихановская не исключила такого же варианта. Она рассказала, что рассчитывала на регистрацию Виктора Бабарико.
Ранее мы писали, что ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты.
Фото: pixabay.com
Видео: Youtube/ Радыё Свабода
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