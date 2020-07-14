Штабы могут объединить и с незарегистрированными кандидатами.

Кандидаты в президенты Белоруссии могут объединить штабы. Речь идёт о председателе партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергее Черечене и Светлане Тихановской. Они заявили, что готовы объединить штабы с другими демократическими кандидатами — в том числе теми, которых не зарегистрировал ЦИК.

Мы должны отработать эту кампанию по максимуму, чтобы 9 августа к власти пришел демократический президент. Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"

При этом он добавил, что справедливые выборы в Белоруссии невозможны, но несогласным с политикой действующей власти следует объединяться. Черечень заявил о готовности объединить штаб с демократическими кандидатами — в том числе незарегистрированными Валерием Цепкало и Виктором Бабарико, который сейчас находится в СИЗО.

Тихановская не исключила такого же варианта. Она рассказала, что рассчитывала на регистрацию Виктора Бабарико.

Ранее мы писали, что ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/ Радыё Свабода