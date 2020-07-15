США пригрозили санкциями всем участникам проекта "Северный поток – 2"

О таком намерении заявил глава Госдепа Майк Помпео

Он призвал партнеров и инвесторов немедленно прекратить работу и подчеркнул, что в противном случае они идут на риск. Помпео уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока – 2", но и второй ветки "Турецкого потока".

По его словам, на них будет распространено действие закона CAATSA – "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Это противоречит решению экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что ограничительные меры не должны затрагивать российские проекты в области энергетики.

Напомним, запуск "Северного потока – 2" должен был состояться в конце 2019 года, однако был перенесен на 2020–2021 год: частично из-за Дании, не согласовавшей прохождение газопровода через свои воды, частично – из-за санкций США, затронувших компании, занимающиеся его строительством.

