Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы "Новичка". Его слова передаёт "Интерфакс".
Нарышкин заявил, что уничтожение боевого яда было задокументировано в установленном порядке в соответствии с международным правом.
Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО.
Сергей Нарышкин, глава СВР
Он назвал слухами и дезинформацией информацию о том, что Россия хранит или использует отравляющие вещества.
Ранее в Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального.
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