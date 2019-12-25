В Германии заявляли, что Навального отравили именно "Новичком".

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы "Новичка". Его слова передаёт "Интерфакс".

Нарышкин заявил, что уничтожение боевого яда было задокументировано в установленном порядке в соответствии с международным правом.

Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. Сергей Нарышкин, глава СВР

Он назвал слухами и дезинформацией информацию о том, что Россия хранит или использует отравляющие вещества.

Ранее в Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального.