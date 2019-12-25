В СВР заявили об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках

По мнению Нарышкина, они хотят заработать денег на конфликте.

В Службе внешней разведки РФ рассказали об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках. С заявлением выступил директор ведомства Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что у СВР есть информация о том, что в зону конфликта активно приезжают наёмники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций.

Нарышкин отметил, что это сотни или даже тысячи наёмников, которые рассчитывают заработать денег на конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Ранее мы писали, что Пашинян снова позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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