В СВР заявили об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках

В Службе внешней разведки РФ рассказали об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках. С заявлением выступил директор ведомства Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что у СВР есть информация о том, что в зону конфликта активно приезжают наёмники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций.
Нарышкин отметил, что это сотни или даже тысячи наёмников, которые рассчитывают заработать денег на конфликте между Арменией и Азербайджаном.
Ранее мы писали, что Пашинян снова позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
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