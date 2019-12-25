Пашинян снова позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Военные действия в Нагорном Карабахе нужно срочно прекратить, считают в Кремле.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь позвонил Владимиру Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время разговора была озвучена позиция о том, что конфликт приобретает масштабный характер и это ведёт к большим потерям с обеих сторон. В том числе жертвами противостояния становятся мирные граждане.

Путин подчеркнул, что военные действия в Нагорном Карабахе нужно срочно прекратить.

Ранее в Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку".

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