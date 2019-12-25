В Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку"

В результате обстрела, по словам Погосяна, было убито около 200 человек личного состава.

В Нагорном Карабахе заявили, что поймали азербайджанских военных "в ловушку". Об этом рассказал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

По его словам, Армия обороны Карабаха смогла разбить подразделение азербайджанских войск. Он заявил, что армия Армении эмитировала тактическое отступление. После этого армия Азербайджана заняла оставленные позиции, однако по ней нанесли удар из артилерии.

В результате обстрела, по словам Погосяна, было убито около 200 человек личного состава азербайджанской армии, которая была вынуждена уйти в отступление.

Ранее президент Азербайджана выступил с обращением к нации.

Фото: pixabay.com

