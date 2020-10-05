Президент Азербайджана выступил с обращением к нации

Он заявил, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации в эфире телевизионного канала AzTV.

По его словам, Азербайджан будет готов вернуться к режиму прекращения огня, если Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха.

Также он обратился к беженцам и вынужденным переселенцам. Он пообещал им, что оккупированные районы в Карабахе будут освобождены. Алиев считает, что в нынешней ситуации в Нагорном Карабахе виновата Армения, а также ряд стран, которые хотели сохранить статус кво.

Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он заявил, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана и Армении она не отойдёт.

Ранее Пашинян обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид армян.

Видео: YouTube / AZTV