Президент Азербайджана выступил с обращением к нации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации в эфире телевизионного канала AzTV.
По его словам, Азербайджан будет готов вернуться к режиму прекращения огня, если Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха.
Также он обратился к беженцам и вынужденным переселенцам. Он пообещал им, что оккупированные районы в Карабахе будут освобождены. Алиев считает, что в нынешней ситуации в Нагорном Карабахе виновата Армения, а также ряд стран, которые хотели сохранить статус кво.
Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Он заявил, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана и Армении она не отойдёт.
Ранее Пашинян обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид армян.
Видео: YouTube / AZTV
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