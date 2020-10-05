Он считает, что Турцию "можно будет ждать возле Вены".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид армян в связи с тем, что Анкара вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. Заявление он сделал в интервью изданию Bild.

Он отметил, что если не дать конфликту в Нагорном Карабахе верного геополитического значения, то Турцию "можно будет ждать возле Вены". Пашинян считает, что Турция вербует и перевозит из Сирии террористов для участия в карабахском конфликте. Также , по его словам, в неё участвуют турецкие военные.

Я считаю, через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи.

Видео: YouTube / HAY TV