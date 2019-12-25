Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле города Гянджи. Позднее пресс-секретарь армянского военного ведомства опровергла информацию об атаке с территории Армении по Азербайджану.

На своей страничке в Facebook пресс-секретарь армянского МО Шушан Степанян написала, что военное ведомство официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня. Изначально об обстреле сообщили в Баку. В Азербайджане утверждают, что армянские военнослужащие выпустили ракеты по городу.

Напомним, что очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения начали обвинять друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

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