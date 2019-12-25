Всего за сутки выявлено 10 499 новых случаев заражения COVID-19. Из больниц выписали 3 284 человека, еще 107 человек скончались.

В России за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса. В оперативном штабе подчеркнули, что впервые с середины мая суточный показатель превысил десять тысяч.

Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах России. Больше всего россиян заболели в Москве – 3 327 человек. На втором месте в списке оказался Санкт-Петербург – 392 случая, в Московской области – 296 россиян. Также 234 человека заболели в Ростовской области, 201 человек в Нижегородской области, 179 случаев заражения выявлено в Воронежской области. Еще 176 – в Архангельской, 172 – в Свердловской, 169 – в Кемеровской, 155 – в Ханты-Мансийском автономном округе. Общее число зараженных в России составило 1 215 001 человек. За время пандемии от осложнений скончались 21 358 пациент, поправились – 979 143 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире COVID-19 заболели 34,4 млн человек. Еще свыше 1 млн пациентов скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США – 7,2 млн человек.

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