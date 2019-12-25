Биолог оценил возможность установить причины гибели животных на Камчатке

Специалист считает, что установить причины гибели морских животных по анализу их тканей возможно даже спустя довольно длительное время после воздействий отравляющих веществ.

Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова оценила возможность установить причины гибели животных на Камчатке. Об этом пишут РИА Новости.

В России есть лаборатории, которые могут провести анализ тканей. Воронцова рассказала, что в столице есть много хороших химических анализаторов. В качестве примера она назвала институт Северцова, в котором есть оборудование, способное анализировать пробы.

Для таких анализов обычно берут ткани животных (печень, кожа или другие). В тканях такие токсины сохраняются долго. Я впервые с этим столкнулась почти тридцать лет назад во Вьетнаме. Там осталось много агента "Оранж", который применяли во время войны. Анализы проводили спустя довольно долгое время – и воздействие препарата устанавливали. - Мария Воронцова, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия

Эксперт полагает, что обнаруженное превышение загрязняющих веществ не могло привести к такой массовой гибели животных. Она думает, что было зафиксировано остаточное загрязнение. Она привела в пример осьминогов, которые выживают даже в очень токсичной среде.

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